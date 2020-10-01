Зачем глава Чувашии Олег Николаев встречался с премьер-министром России Михаилом Мишустиным

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Чувашию с рабочим визитом посетил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он побывал на двух предприятиях в Чебоксарах, после чего лично пообщался с главой республики Олегом Николаевым. Как выяснилось позже, стороны обсудили программу социально-экономического развития региона и создание территории опережающего социально-эконмического развития (ТОСЭР) в Новочебоксарске.

Также Николаев рассказал Мишустину, что программа социально-экономического развития региона включает в себя 12 мероприятий по пяти основным направлениям. Так, на ближайшие 5 лет предусмотрено 2,75 миллиарда рублей на поддержку и развитие бизнеса, а на создание технопарков и индустриальных парков - 1,2 миллиарда рублей, также 1,05 миллиарда рублей планируется направить на поддержку комплексного подхода в строительной отрасли.

После глава Чувашии заметил, что будущая ТОСЭР Новочебоксарска уже имеет 18 потенциальных резидентов, которые готовы открыть там 21 новое производство. Они позволят привлечь порядка 10 миллиардов рублей инвестиций и создать в городе более 1,2 тысяч новых рабочих мест. Мишустин в итоге поддержал идею создания ТОСЭР.

Как отметил глава региона Олег Николаев на своей странице в соцсети, он обсудил с премьер-министром России и возможность приобретения для Чувашии не одного катера «Валдай-45Р», а сразу двух по специальной программе с использованием субсидии из федерального бюджета. Это позволит расширить список доступных маршрутов и привлечь денежные потоки в популярные у туристов Мариинскии Посад, Козловку, другие территории Чувашии.