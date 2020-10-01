Земельные участки, которые попадут под строительство трассы М12 Казань-Москва, выкупят по рыночной цене

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана

Несмотря на то, что точно трассировки скоростной платной трассы М12 Казань-Москва все еще нет, “Автодор” знает, что делать с теми земельными участками, которые попадут под ее строительство. Недвижимость будут выкупать по рыночной цене. Об этом журналистам сообщил председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко.

Он отметил, что те владельцы участков, которые не согласятся с установленной ценой, могут обратиться в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что "Автодор" признал несостоявшимися все восемь тендеров на строительство трассы Москва - Казань. На семь из них было подано по одной заявке, а одну заказчик отменил сам. После, было решено все же подписать контракты с теми подрядчиками, которые выразили желание работать. Строительство трассы должно начаться во второй половине 2021 года.