Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Перенесенный в Казани «Гриль-фест-2020» стартует 3 октября

В течение двух дней мясо будут жарить в Горкинско-Ометьевском лесу
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий
Готовить мясо будут в течение двух дней с 12.00 до 20.00.

Готовить мясо будут в течение двух дней с 12.00 до 20.00.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перенесенный из-за коронавируса «Гриль-фест-2020» в Казани пройдет в эти выходные - с 3 по 4 октября в Горкинско-Ометьевском лесу,

- Фестиваль будет проходить в течение двух дней с 12.00 до 20.00, - сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов.

Все это время в парке на барбекю будут готовить блюда из мяса, рыбы и овощей. Участниками станут местные кафе и рестораны, представители которых также проведут для посетителей фестиваля кулинарные мастер-классы

Кроме того, в программе «Гриль-фест-2020» запланирована и духовная пища. Так, в Горкинско-Ометьевском лесу запланированы выступления казанских групп и DJ-сеты.