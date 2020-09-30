Перенесенный в Казани «Гриль-фест-2020» стартует 3 октября

Готовить мясо будут в течение двух дней с 12.00 до 20.00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перенесенный из-за коронавируса «Гриль-фест-2020» в Казани пройдет в эти выходные - с 3 по 4 октября в Горкинско-Ометьевском лесу,

- Фестиваль будет проходить в течение двух дней с 12.00 до 20.00, - сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов.

Все это время в парке на барбекю будут готовить блюда из мяса, рыбы и овощей. Участниками станут местные кафе и рестораны, представители которых также проведут для посетителей фестиваля кулинарные мастер-классы

Кроме того, в программе «Гриль-фест-2020» запланирована и духовная пища. Так, в Горкинско-Ометьевском лесу запланированы выступления казанских групп и DJ-сеты.