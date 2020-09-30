В Чувашии каждый сможет пройти бесплатное обучение и стать предпринимателем

Telegram-канал «Итиль» сообщает, что в Чувашии теперь каждый, кто не имел своего дела, но всегда знал, как сделать лучше, сможет пройти бесплатное обучение и стать предпринимателем.

Слушатели курсов могут претендовать на получение финансовой поддержки от центров занятости населения. Также им обещают оказать помощь по регистрации бизнеса и в дальнейшем его сопровождать.

Помимо Чувашии в эксперименте будут задействованы Пермский и Краснодарский края, Калининград, Смоленская и Владимирская области. Если опыт окажется удачным, его распространят по всей стране, пишет канал.