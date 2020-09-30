Патент на это изобретение получил региональный санаторий “Радон” в Ульяновске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, что в Ульяновской области появится первый в мире радонариум. Патент на это изобретение получил региональный санаторий “Радон”. Там объясняют, что открытие может быть использовано в больницах, поликлиниках, санаториях, профилакториях и реабилитационных центрах.

Радонотерапия способствует нормализации обмена веществ, повышению иммунитета и устойчивости организма к инфекциям. Ее будут применять при 150 различных болезнях, среди которых болезни органов опоры и движения, нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, кожи, эндокринных заболеваниях и гинекологических патологиях.

- В настоящее время в санатории работают первые в мире управляемый радоновый эманаторий и пароэманаторий. Реализуются разработанные авторские программы лечения заболеваний позвоночника и суставов, основанные на сочетанном применении общих радоновых процедур и специальных повязок, - замечают в пресс-службе правительства региона.