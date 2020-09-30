В Татарстане троих подростков задержали из-за убитого таксиста

В ближайшее время будет решаться вопрос об их аресте. Фото: Иван ВИСЛОВ

Вечером 28 сентября в лесопосадке Зеленодольска около улицы Машиностроителей в багажнике автомобиля Vortex Тingo было найдено тело 35-летнего таксиста. У него были множественные ссадины и гематомы. Все это говорило о насильственной смерти. Поэтому было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В рамках его расследования были задержаны трое местных подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Они стали подозреваемыми в расправе над мужчиной.

- Свою вину злоумышленники признали частично. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

В настоящее время правоохранители устанавливают роль каждого из задержанных в совершении этого убийства.