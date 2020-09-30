В Ульяновске “Веста” врезалась в стоящую иномарку: два человека госпитализированы

Пострадали два пассажира “Фольксвагена” - женщины 61-го и 29-ти лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 29 сентября, у дома №36 на улице Врача Михайлова в Ульяновске столкнулись два автомобиля - “Лада Веста” и “Фольскваген Пассат”.По предварительным данным, 48-летний водитель отечественной легковушки нарушил правила расположения авто на проезжей части и допустил наезд на стоящую иномарку. Авария произошла около 15.44.

В результате ДТП пострадали два пассажира “Фольксвагена” - женщины в возрасте 61-го и 29-ти лет. С места произошедшего они были госпитализированы, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.