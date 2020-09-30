Казанцы выбрали новые имена для 4 гепардов, привезенных в зоопарк «Река Замбези»

Животных привезли в столицу Татарстана из Франции. Фото: @kazanzoo1806

Стали известны итоги голосования в соцсети, организованного руководством казанского зоопарка «Река Замбези». Таким образом, там решили выбрать новые имена 4 гепардам. Самцов в столицу Татарстана привезли из зоопарка французского города Монпелье.

В результате казанцы выбрали этим экзотическим кошачьим новые имена – Нур, Канго, Дус и Каси.

Отметим, что сейчас в казанском зоопарке «Река Замбези» содержаться более 40 видов животных. В том числе, бегемот, крокодилы, гамадрилы, страусы, египетские цапли, пантеровые черепахи, мартышки Бразза, сурикаты, даманы, дик-дики, львы, голубые гну и лемуры. Не так давно там появились и венценосные журавли, а также кафрские вороны и африканские марабу.

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