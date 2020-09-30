В Ульяновске водитель на легковушке сбил 9-летнего мальчика и скрылся с места ДТП

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Во вторник, 29 сентября, у дома №8 на улице Фасадная в Железнодорожном районе Ульяновска произошла авария. Около 13.50 автомобиль “Ваз 2172” сбил 9-летнего мальчика, который переходил дорогу по “зебре”. После ДТП водитель с места произошедшего скрылся. Ребенок же был госпитализирован.

Личность беглеца теперь предстоит установить автоинспекторам.

- За минувшие сутки в Ульяновской области зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий, в которых пять человек получили травмы различной степени тяжести. В 21 ДТП транспортные средства получили механические повреждения, - замечают в пресс-службе УГИБДД Ульяновской области.