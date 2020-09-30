3 октября в Казани откроют мемориальную доску народному артисту России и Татарстана Ильгаму Шакирову

Ильгам Шакиров скончался в Казани 16 января 2019 года в возрасте 83-х лет.

В субботу, 3 октября, в Казани состоится торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь народного артиста России и Татарстана, лауреата Государственной премии Татарстана имени Габдуллы Тукая, певца Ильгама Шакирова. Ее установят на доме №5 по улице Николаева, где он жил с 1974 по 2005 годы.

В мероприятии, которое начнется в 12.00, примут участие официальные лица, коллеги Ильгама Шакирова, сотрудники и артисты Татарской филармонии, актеры театров, писатели и общественные деятели, сообщает пресс-служба Минкульта республики.

Напомним. что Ильгам Шакиров скончался в Казани 16 января 2019 года в возрасте 83-х лет. Певец похоронен на Ново-татарском кладбище.