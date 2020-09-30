"Картина нерадостная": мэр ульяновского Димитрограда о ситуации с COVID-19 и ОРВИ

Со слов Павленко, на данный момент 1 423 зараженных горожанина выздоровели, 16 - скончались. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Димитровград является вторым по количеству зараженных COVID-19 муниципалитетом в Ульяновской области. По данным регионального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, с начала пандемии там выявлено 1 720 случаев заражения коронавирусом. Вот только мэр город Богдан Павленко называет другую цифру - 1 881 инфицированный.

По его словам, среди зараженных 21 ребенок, а также 7 сотрудников общеобразовательных учреждений и детских садов.

- За минувшие трое суток - с 26 по 28 сентября, коронавирусом заболело 56 человек; сегодня – 26. Выздоровели 1 423 человека. Летальных исходов – 16, - пишет градоначальник на своей странице в социальной сети.

После Павленко отмечает, что коэффициент распространения инфекции в Димитрограде – 1,32. На данный момент свободно 23,3% коек для больных коронавирусом. Это при том, что сейчас на стационарном лечении находятся 69 человек. В реанимации лежат 5 человек, двое из которых – на искусственной вентиляции легких.

- Возраст лишь нескольких больных превышает 70 лет. В основном среди пациентов стационара - люди 52-62 лет, - констатирует мэр Димитровграда.

Далее он сообщает о заболеваемости ОРВИ и внебольничой пневмонией в городе. С 25 по 28 сентября, по данным Павленко, такие диагнозы были поставлены 683 и 54 раза соответственно. Из-за сезонных инфекций на карантин были отправлены уже 4 класса. В школах и детсадах ОРВИ выявили у 1 227 детей, а также 34 сотрудников.

- Картина нерадостная. Если ко всему этому присоединится еще и грипп, то последствия могут быть катастрофичными. Потому нельзя пренебрегать вакцинацией – сейчас она проводится в городе, от гриппа уже привит 31% населения, - напоминает Павленко.

Со слов мэра Димитрограда, медики Ульяновской области считают, что главная причина роста заболеваемости коронавирусом в регионе - отпускники и те зараженные, которые не соблюдают изоляцию. Павленко отмечает, что нельзя допускать повторного введения жестких ограничений. Ведь и без этого городской бюджет из-за коронавирусных запретов недополучил 80 миллионов рублей.