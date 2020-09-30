К концу 2020 года новостройки в Казани могут подорожать еще на 10%

В первом полугодии 2020 года один “квадрат” на первичном рынке столицы Татарстана стоил порядка 85,3 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

К концу 2020 года стоимость одного квадратного метра жилья в новостройках Казани может вырасти еще на 10%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента Гильдии риелторов Татарстана Андрея Савельева.

Эксперт объясняет подорожание ростом спроса на недвижимость, снижением ипотечных ставок и удорожанием себестоимости. Кроме того, застройщики начинают переходить на проектное финансирование. Рост стоимости по тем же причинам ждет и вторичный рынок жилья Казани, а также на рынке загородной недвижимости.

Заметим, что в первой половине 2020 года один “квадрат” на первичном рынке столицы Татарстана стоил порядка 85,3 тысяч рублей.