В Татарстане скончались еще двое зараженных коронавирусом

С начала пандемии в республике, по один данным, скончались уже 76 инфицированных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане подтвердились еще две смерти зараженных коронавирусом. Очередными жертвами инфекции стали 72-летняя жительница Зеленодольского района и 74-летняя жительница Сабинского района. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Первая была госпитализирована в центральную районную больницу с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. Помимо этого, у женщины имелись серьезные хронические заболевания. COVID-19 у пациентки был подтвержден после исследования.

Вторая была доставлена в казанскую клиническую больницу №2 с внебольничной двусторонней пневомнией. Ее состояние ухудшали обострении хронических заболеваний. COVID-19 у нее также был подтвержден.

Когда именно зараженные скончались, в ведомстве не уточняют.

Всего с начала пандемии в Татарстане зафиксировано 7 230 случаев заражения COVID-19. Минздрав региона информирует о 6 092 выздоровевших за это время и 76 скончавшихся от инфекции.