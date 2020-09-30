В Татарстане мужчина погиб при попытке перебежать дорогу

Мужчина скончался еще до приезда медиков Фото: Олег УКЛАДОВ

Смертельный наезд на пешехода произошел ночью 30 сентября в Тукаевском районе республики. По предварительным данным, 52-летний мужчина решил перебежать оживленную трассу Набережные Челны - Водозабор вне пешеходного перехода, к тому же на его одежде не было световозвращающих элементов. Из-за этого пешеход оказался "невидимым" для 25-летнего водителя "Лады Гранты".

Сила удара оказалась такова, что пешеход скончался на месте ДТП, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана. Как позже объяснил инспекторам водитель легковушки, мужчина выскочил на плохо освещенную дорогу внезапно. Остановить машину, по словам мужчины, он попросту не успел.