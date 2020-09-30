В Ульяновской области скончались еще 6 зараженных коронавирусом

Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Ульяновской области подтвердились еще 6 смертей зараженных коронавирусом. С начала пандемии там зафиксировали уже 171 летальный случай инфекции. Об этом в среду, 30 сентября, сообщает федеральный опрештаб по борьбе с COVID-19.

Всего же в регионе выявили 15 487 больных коронавирусом. Большинство из них - жители Ульяновска (8 250) и Димитровграда (1 720). На данный момент существенная часть инфицированных - 13 193 человека, выздоровели.

По данным регионального Роспотребнадзора, в области провели 275 930 тестов на COVID-19, обследовали 258 605 человек. Под медицинским наблюдением с инфекцией и подозрением на нее находятся 3 585 пациентов.