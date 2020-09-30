30 сентября Чувашию посетит премьер-министр России Михаил Мишустин

В течение дня премьер-министр России встретится с главой республики Олегом Николаев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 30 сентября, в Чувашию с рабочим визитом должен приехать премьер-министр России Михаил Мишустин. Он побывает в Чебоксарах, где посетит "Текстильмаш" и производственное объединение имени Чапаева. После Мишустин встретится с главой республики Олегом Николаев.

Известно, что кроме премьер-министра в Чувашию прибудут глава Минпромторга России Денис Мантуров, глава Минстроя России Владимир Якушев и глава Минфина России Антон Силуанов.

Также в ближайшее время Мишустин должен направиться с рабочим визитом в Марий Эл.