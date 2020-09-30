В Марий Эл сотрудники Госавтоинспекции спасли во время пожара супругов-пенсионеров

Патрульные разбудили и вывели из горящего дома пенсионеров Фото: МВД по Марий Эл

Пожар в частном домохозяйстве на улице Шестакова в Волжске начался в 1.00 во вторник, 29 сентября. Патрулировавшие улицы города инспекторы ДПС МВД Марий Эл старший лейтенант полиции Валерий Васильев и младший лейтенант полиции Максим Иванов заметили столб дыма над одним из частных домов. Оказалось, что это горит баня. Полицейские сообщили о возгорании в дежурную часть и экстренные службы, а сами до приезда пожарных начали тушить пожар водой из бака. Но в это время пламя уже перекинулось на жилой дом. Госавтоинспекторам пришлось будить крепко спавших супругов-пенсионеров, чтобы помочь им выбраться из горящего дома. Когда офицеры отвели пенсионеров на безопасное расстояние, уже приехали пожарные. Тогда инспекторы ДПС организовали движение автотранспорта для объезда места происшествия.

Пламя с дачи перекинулось на жилой дом Фото: МВД по Марий Эл

- За мужество и профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга, руководством МВД Марий Эл принято решение о поощрении полицейских, - сообщили в МВД региона.