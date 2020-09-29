Во время осенней призывной кампании 2020 на службу в армию отправится около 700 призывников из Казани

Без медицинских масок в военкоматы никого не пустят. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осенняя призывная кампания 2020 стартует 1 октября и продлится вплоть до 31 декабря. Во время совещания, посвященному этому событию, в Исполкоме Казани подсчитали, что в городе призыву на службу в армию России подлежат 4,5 тысячи молодых людей. Из них около 3,5 тысяч имеют право на отсрочку. Так что в этом году в армию пойдет лишь около 700 призывников.

Призывная кампания на фоне коронавируса пройдет в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора. На пунктах и призывники, и сотрудники должны быть в медицинских масках. У молодых людей будут измерять температуру тела. Если она повышенная, то призывника тут же отправят во внештатный изолятор до прибытия «скорой».

Кроме того, по словам зам руководителя управления здравоохранения Казани Гульсины Хузиевой, всем призывникам в обязательном порядке перед отправкой в армию будут сделаны прививки от гриппа и ветряной оспы, а также пневмококковой и менингококковой инфекций.

Интересно, что, несмотря на намеченный с 1 октября старт призывной кампании, в казанские военкоматы уже обратились 149 призывников. Они смогли выбрать лучшие места для своей службы, например, в подшефных частях Балтийского флота, в Севастополе или Феодосии.