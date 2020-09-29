В Казани прошла встреча бизнесменов с зам Генпрокурора России Сергеем Зайцевым

Во время встречи. Фото прокуратуры Татарстана

Сегодня, 29 сентября, в Казани прошла встреча зам Генпрокурора России Сергея Зайцева с представителями предпринимательского сообщества Татарстана. В ней также участвовали сотрудники прокуратуры России и Татарстана, первый заместитель премьер-министра республики Рустам Нигматуллин и уполномоченный при президенте Татарстан по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

В начале встречи Сергей Зайцев отметил важность открытого диалога с бизнесменами, а также призвал постоянно взаимодействовать органам прокуратуры с уполномоченными по защите прав предпринимателей и другими представителями общественных организаций, отстаивающих интересы бизнесменов.

В свою очередь прокурор Татарстана Илдус Нафиков рассказал о принимаемых надзорным ведомством мерах по защите прав предпринимателей в республике.