В Казани беглого члена группировки «седьмовские» присяжные признали виновным в убийстве

На основании вердикта присяжных суд в ближайшее время огласит приговор.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Убийство, покушении на него и умышленное повреждение чужого имущества – во всем этом присяжные признали виновным 48-летнего Алексея Назарова. Теперь приговор ему изберет суд.
Перечисленные преступления были совершены еще в 2011 году, но Назаров тогда подался в бега и его смогли поймать только в прошлом году.
По версии следствия, мужчина – член казанской группировки «седьмовские», вместе с приятелями решили нанести упреждающий удар по противоборствующей группировке «первомайские». Ее члена избили в отместку за пострадавшего в криминальной борьбе «седьмовского».
В ночь на 4 июня во дворах по проспекту Победы Назаров с приятелями вооружились охотничьими ружьями и устроили засаду на «конкурентов». Были в их числе и те, кто вооружился травматическими пистолетами, бутылками с зажигательной смесью и обрезками арматуры.
Увидев, как во двор заехал автомобиль, злоумышленники решили, что это «первомайские» и стали обстреливать его из ружей. Но они обознались. Машиной управлял 18-летний парень, который, как и его несовершеннолетние пассажиры, никакого отношения к группировкам не имели.
Водителю удалось увести автомобиль из-под обстрела. Были ранены пассажиры. Один из подростков через несколько часов скончался в больнице.
Трое участников нападения были задержаны. Их тогда приговорили к различным срокам лишения свободы. А Назаров и лидер «седьмовских» скрылись. Последний, к слову, до сих пор находится в федеральном розыске.