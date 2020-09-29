С 30 сентября 2020 года в Казани усилят рейды по соблюдению масочного режима

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С этой среды, 30 сентября, в общественном транспорте Казани усилят рейды по соблюдению масочного режима. Работники контрольно-ревизионных служб транспортных предприятий будут высаживать пассажиров без средств индивидуальной защиты.

Усилить профилактическую работу поручил председатель комитета по транспорту Казани Айдар Абдулхаков.

- Ни один пассажир не должен находиться в автобусе, трамвае, троллейбусе или метро без маски. Необходимо обновить аудиозаписи по профилактике распространения вирусных заболеваний и коронавирусной инфекции в автоинформаторах, – отметил Абдулхаков на совещании с перевозчиками.

Напомнил он и об необходимости продолжать проводить дезинфекцию общественного транспорта по ночам и проветривать салоны, тех же автобусов, днем.

Вместе с этим в Казани продолжаются рейды по соблюдению масочного режима и в магазинах. Это касается, как покупателей, так и сотрудников торговых точек.