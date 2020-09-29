"Ак Барс" не сыграет на Кубке Шпенглера-2020, турнир отменили из-за коронавируса

Фото: пресс-служба ХК "Ак Барс".

Кубок Шпенглера, в котором в этом году рассчитывал сыграть "Ак Барс", не состоится из-за коронавируса. Об этом заявил глава оргкомитета Кубка Шпенглера Марк Джинола. Причиной он назвал то, что принимающая сторона не сможет обеспечить безопасность участникам турнира.

Отметим, что Кубок Шпенглера - старейший турнир в Европе. Впервые соревнования прошли в 1923 году. Турнир придумали, чтобы сплотить страны после первой мировой войны. За всю историю Кубок Шпенглера не проводился лишь 4 раза. В 1939 и 1940 году турнир не состоялся из-за Второй мировой войны, а в 1949 и в 1956 соревнования не состоялись из-за финансовых проблем.

Кубок Шпенглера традиционно проводится в швейцарском Давосе. В турнире участвуют местный хоккейный клуб, состав которого усиливают лучшие игроки швейцарской лиги, сборная Канады, составленная из игроков, выступающих в Европе, и приглашенные команды.