За сутки на пожарах в Чувашии погибли три человека

Фото: пресс-служба МЧС Чувашии

В понедельник, 28 сентября, в Чувашии произошло пять пожаров. Два из них - с погибшими, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Так, в 10.44 огонь уничтожил заброшенный дачный дом в садовом товариществе “Мечта” в деревне Хунав Канашского района. В ходе осмотра территории было обнаружено тело 47-летнего мужчины без определенного места жительства. Причиной трагедии могла стать неосторожность при курении.

Вечером, около 20.00, сгорел дом в другом садовом товариществе - “Птицевод”, в деревне Большие Карачуры Чебоксарского района. Погибли 63-летние супруги. По предварительным данным причиной возгорания стала неисправность электрического теплового оборудования.

- По факту гибели людей на пожарах проводятся доследственные проверки, - сообщили в следственном комитете Чувашии.