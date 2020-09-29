Со 2 октября в стационарах организаций соцобслуживания Чувашии перестанет действовать режим изоляции

В республике выявлено 8 570 случаев COVID-19. Зараженные продолжают выявляться ежедневно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что с пятницы, 2 октября, в стационарах организаций соцобслуживания Чувашии перестанет действовать режим изоляции. Такие изменения в принятый ранее указ внес глава республики Олег Николаев.

Изоляция снимается в организациях, подведомственных Минтруда региона. Среди таковых дома-интернаты, социально-реабилитационные центры и психоневрологических интернатах. Исключение - социально-оздоровительные центр для пожилых и инвалидов “Волга”, где изоляция сохранится до особого распоряжения властей.

На вторник, 29 сентября, в Чувашии с начала пандемии выявлено 8 570 случаев коронавируса. На данный момент 7 229 зараженных выздоровели, а 93 - скончались, сообщает федеральный опрештаб по борьбе с инфекцией.

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