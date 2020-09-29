В Ульяновской области легковушка врезалась в “Газель”: один человек пострадал

По предварительным данным, водитель легковушки не обеспечил безопасную дистанцию и врезался в “Газель” сзади. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 28 сентября, на 47 километре 550 метра автодороги “С.Ташла - Кузоватово - Новоспасское - Радищево - Старая Кулатка” - граница области произошла авария. В 15.45 там столкнулись автомобили “ВАЗ 213100” и “ГАЗ 330210”. По предварительным данным, 62-летний водитель легковушки не обеспечил безопасную дистанцию и врезался в “Газель” сзади.

В результате аварии пострадал водитель “ВАЗа”. С места аварии мужчина был госпитализирован.

- За минувшие сутки в Ульяновской области зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека получили травмы различной степени тяжести. В 27 ДТП транспортные средства получили механические повреждения, - отмечают в пресс-службе УГИБДД Ульяновской области.