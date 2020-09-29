Средний размер пенсии в Татарстане составляет 14,6 тысячи рублей

Размер прожиточного минимума для пенсионеров в республике на 2021 года составляет 8 232 рубля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что средний размер пенсии по старости в Татарстане сейчас находится на отметке в 14,6 тысяч рублей. Соответствующие выплаты положены 987 тысячам жителей республики. Об этом во вторник, 29 сентября, на брифинге в Кабмине Татарстана сообщила глава Минтруда региона Эльмира Зарипова.

Зарипова напомнила, что размер прожиточного минимума для пенсионеров в Татарстане на 2021 год составляет 8 232 рубля.

Отметим, что в республике право на получение мер соцподдержки имеют мужчины достигшие 60 лет и женщины от 55 лет, вне зависимости от того, вышли ли они на пенсию.