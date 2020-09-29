В Чебоксарах выбрали проект озеленения Красной площади

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В администрации Чебоксар было рассмотрены варианты будущего озеленения Красной площади города.

- Нужно поставить точку, приобрести зеленые насаждения и приступить к реализации концепции, чтобы в следующем году увидеть озелененную и цветущую Красную площадь, - отметил в начале обсуждения сити-менеджер Алексей Ладыков.

В итоге вариант был выбран в тот же день. Так, оформлением значимого для столицы Чувашии объекта займется московская компания «Ромбо Стайл».

Ее проект - это баланс лиственных и хвойных деревьев, которые можно подстричь, и они не будут сильно разрастаться, чтобы не повредить, в том числе корнями, инженерные коммуникации. Будут на Красной площади созданы и парадные многослойные цветники. С помощью растений, гравия и камней обыграют национальную чувашскую символику. А для оформления памятного места в честь Галины Керзиной планируют использовать именно плакучие ивы. В детской же зоне волнами посадят разноуровневые деревья и кустарники.

Так, высадкой лиственных деревьев займутся уже в октябре, а хвойных - весной. Кроме того, проект предполагает появление на Красной площади и красных дубов.

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков уже поручил подготовить проектно-сметную документацию, доработать концепцию озеленения с учетом инженерных коммуникаций, а также определить объем работ на осень и продумать регламент обслуживания цветников.