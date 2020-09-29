Песошин передал ДРКБ Татарстана сертификат на 5,7 миллиона рублей

Айрат Зиатдинов и Алексей Песошин. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин передал детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) сертификат на 5,7 миллиона рублей. Деньги учреждение сможет потратить на покупку дополнительного медицинского оборудования.

Сертификат был вручен главному врачу больницы Айрату Зиатдинову в рамках благотворительной акции, посвященной 100-летию образования местных органов исполнительной власти и вековому юбилею системы здравоохранения Татарстана.

- Этот год достаточно сложный. Большая нагрузка связана с пандемией коронавируса. Но мы уверены, что с такими медиками мы победим, - заметил во время мероприятия Алексей Песошин.