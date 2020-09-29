За сутки в Марий Эл скончался еще один зараженный коронавирусом

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За сутки в Марий Эл подтвердилась очередная смерть зараженного коронавирусом. С начала пандемии это уже 50-я жертва инфекции. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Заметим, что на данный момент в республике с начала пандемии было выявлено 4 833 случая коронавируса. Большинство больных - 4 221 человек, выздоровели. При этом сейчас в местных инфекционных стационарах находятся 433 пациента. У 428 из них пневмония, а у 134 COVID-19.

По данным Минздрава Марий Эл, 117 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, а 312 - в состоянии средней степени тяжести. Восемь больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 176 - нуждаются в кислородной поддержке.