За сутки в Татарстане коронавирусом заразились еще 22 человека

На данный момент выздоровели 6 065 ранее инфицированных человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили еще 22 зараженных коронавирусом. Большинство из них - жители Казани (12). Остальные из Зеленодольского (2), Лаишевского (2), Арского (1), Бугульминского (1), Буинского (1), Высокогорского (1), Лениногорского (1) и Сабинского (1) районов. Один случай завозной, 21 - контактные.

Известно, что среди инфицированных один несовершеннолетний, двоим - от 18 до 30 лет, 12 - от 30 до 50 лет, четверым - от 50 до 60 лет, двоим - от 60 до 70 лет, одному - от 70 до 80 лет. Двое из них госпитализированы, остальные - оставлены дома с легкой или вовсе бесимптомной формами течения болезни.

Всего с начала пандемии в республике выявлено 7 205 случаев COVID-19. Минздрав Татарстана сообщает о 6 065 выздоровевших и 74 скончавшихся. При этом федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией называет немного другие цифры: те же 6 065 выздоровевших, но лишь 48 скончавшихся.