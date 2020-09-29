Один день в вытрезвителе Татарстана в 2021 году будет стоить порядка 613 рублей

В 2022 году койко-место в вытрезвителях будет стоить 615,02 рубля за сутки, в 2023 - 616,55 рубля. Фото: Алексей ФОКИН

Стало известно, что в 2021 году день в вытрезвителе Татарстана будет стоить 613,53 рубля за койко-место. В последующие годы эта сумма будет увеличиваться: в 2022 - 615,02 рубля, в 2023 - 616,55 рубля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Вместе с тем, в документе указано, что повышающий коэффициент будет отличаться в зависимости от города или района. Так, в 2021 году в Набережных Челнах он будет составлять 1,080453, в Казани – 1,080609, в Азнакаевском, Альметьевском, Бугульминском, Елабужском, Заинском, Лениногорском, Нижнекамский и Чистопольский районах – 1,729984, а в Зеленодольском районе – 1,793439.