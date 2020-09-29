Количество полетов из Казани в Анатлью увеличится с 1 октября 2020 года

Это чартерные рейсы, поэтому их расписание гибкое и может меняться за 24 часа до вылета. Фото: Алина НИЗАМОВА

На направление Казань – Анталья заявился еще один авиаперевозчик. Благодаря новой полетной программе этой компании количество рейсов из столицы Татарстана в Турцию увеличится.

Так, число чартеров возрастет уже с 1 октября. Полетная параграмма рассчитана до 24 октября 2020 года. В целом 37 авиарейсов.

Время в пути оставит около 3,5 часов. При этом надо понимать, что расписание чартерных рейсов гибкое и может меняться за 24 часа до вылета.

К слову, для туристов не из Татарстана запланированы стыковочные рейсы в Анатлью из Самары, Перми и Омска в аэропорту Казани.

Кроме того, в октябре 2020 года данный перевозчик также планирует три и четыре рейса в Бодрум и Даламан соответственно.