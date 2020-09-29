В Ульяновской области создадут антикоронавирусные патрули

"Патрули" будут работать в местных массового скопления людей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ульяновской области, где последние недели ежедневно выявляться около сотни зараженных COVID-19, создадут антикоронавирусные патрули. Народные дружинники и волонтеры-медики будут объяснять гражданам важность ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Работать они будут в местах массового скопления людей.

Кроме того, патрульные будут общаться с представителями организаций и бизнеса, если те будут нарушать эпидемиологические требования.

Заметим, что, по данным на 29 сентября, в Ульяновской области выявлено 15 365 случаев COVID-19. Большинство зараженных - жители Ульяновска (8 180) и Димитровграда (1 720). На данный момент 12 985 больных выздоровели, 165 - скончались.

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