Чувашия будет сотрудничать с Никарагуа

Фото: пресс-служба администрации главы Чувашии

Глава Чувашии Олег Николаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом республики Никарагуа в России Альбой Асусеной Торрес. Они обсудили вопросы сотрудничества в ряде сфер, среди которых сельское хозяйство, электротехника, промышленность, здравоохранение и культура.

- Благодаря культурному обмену между нашими народами мы можем сохранить их уникальность, при этом став духовно богаче. И мы бы предложили вам побратимство наших городов, - заметила Альба Асусена Торрес.

Также она заявила, что очарована Чувашией, которая славится выдающимися личностями.

Николаев идею сотрудничества с Никарагуа поддержал, заявив, что необходимая для его реализации работа скоро будет проведена. После он предложил в рамках налаживания побратимских отношений между Чувашией и Никарагуа провести большое культурное мероприятие, которое может стать регулярным.