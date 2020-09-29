В Чебоксарах при ДТП с фургоном и автобусом пострадал один человек

Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии

Утром во вторник, 29 сентября, на проспекте Яковлева произошла массовая авария. Там грузовой фургон “Форд Транзит” опрокинулся на пассажирский автобус маршрута №33, а после задел и автомобиль “Лада Ларгус”. На момент ДТП в автобусе находилось 25 пассажиров, но никто из них не пострадал.

Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии

С различными травмами был госпитализирован только пассажир “Форда”.

- Для ликвидации последствий нам пришлось направить транспортный поток в объезд по Гладкова, что явно доставило вам некоторые неудобства, Будьте внимательнее и благоразумны за рулем, пожалуйста, - отмечают в пресс-службе УГИБДД Чувашии.