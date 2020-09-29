В Татарстане загорелся склад с опилками

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Пожар на складе опилок начался в 19.45 в понедельник, 28 сентября, в Кукморе, по адресу улица Восточная, дом 18 Б. Приехавшие на место происшествия пожарные установили, что горит отдельно стоящий склад, принадлежащего индивидуальному предпринимателю - горела обрешетка чердачного помещения и утеплитель кровли.

Общая площадь возгорания составила более 100 квадратных метров. С огнем удалось справиться в 21.21.

- Погибших, пострадавших нет, причины возникновения огня устанавливаются, - сообщили в МЧС Татарстана.