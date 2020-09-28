СУ СКР Чувашии: местный житель убил соседа из-за многолетнего спора

С места преступления. Фото: СУ СКР Чувашии

В отношении 56-летнего жителя деревни Большие Яуши Вурнарского района возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

По версии следствия, он зарезал своего 57-летнего соседа в ходе ссоры. Причиной конфликта стал многолетний спор. Потерпевший огородил свой участок и сделал невозможным подъезд к огороду подозреваемого. В ходе ссоры мужчина получил множество ножевых ранений и скончался на месте происшествия.

- Злоумышленник задержан. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СКР Чувашии.