СУ СКР Татарстана: мужчина вернулся домой со свадьбы и задушил отчима

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 26 сентября в селе Красная Слобода Спасского района Татарстана в своем доме был найдет убитым его 38-летний хозяин. На теле имелись следы удушения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По подозрению в нем был задержан 20-летний пасынок погибшего. По предварительным данным следствия, он задушил отчима в ходе конфликта. Ссора произошла, когда выпивший задержанный вернулся домой со свадьбы.

- Свою причастность к совершению преступления мужчина признал лишь частично. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, - сообщили в СУ СКР Татарстана.