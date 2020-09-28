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Погода в Татарстане на неделю: Ночью заморозки, а днем теплее +20

Малооблачная погода будет сохраняться благодаря антициклону
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Ночные заморозки ожидаются лишь местами.

Ночные заморозки ожидаются лишь местами.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

«Бабье лето» 2020 в Татарстане продолжается. Согласно прогнозам Гидрометцентра республики, в регионе малооблачная погода будет сохраняться благодаря антициклону.

Так, 29 сентября ночью местами ожидаются заморозки до -2 градусов, так же местами, в том числе и утром, прогнозируется туман. Зато днем столбики термометра покажут от +16 до +21 градусов.

Ситуация не изменится и в последующие дни. 30 сентября и 1 октября ночью местами до -1, а дне в пределах от +17 до +23 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, такая сухая и теплая погода сохранится до конца текущей недели.

погода в Татарстане