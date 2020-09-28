Житель Татарстана может избежать срока в колонии за убийство 6-летнего мальчика

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела. Фото: Иван ПЕТРОВ

Завершено расследование уголовного дела 23-летнего жителя села Актаныш. По версии следствия, ночью 30 мая этого года мужчина по пьяни поехал кататься с 6-летним мальчиком на велосипедах.

Когда они приехали на местный пруд, фигурант дела столкнул ребенка в воду, утопил и спрятал его тело в траве.

Согласно проведенной в рамках расследования уголовного дела экспертизе, мужчина страдает психическим заболеванием. Из-за него он не мог и не может осознавать опасность своих действий, а также руководить ими.

- На основании вышеизложенного следствие обратилось в суд с постановлением о применении в отношении него принудительной меры медицинского характера, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Если суд объявит мужчину невменяемым, то вместо срока в колонии ему грозит лечение в больнице.