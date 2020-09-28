Минцифры Татарстана объяснило установку сотовых вышек в Тукавеском районе после протестов местных жителей

Telegram-канал «Итиль» написал, что министерству цифрового развития РТ пришлось объясняться за установление вышек 5G после протестов жителей в Тукаевского районе.

Оказалось, что никакого развертывания линии 5G пока не планируется. Все имеющиеся и строящиеся станции работают только в диапазонах для 2−4G, как и над зданием министерства цифрового развития Татарстана.

- Уверяем, что никто из сотрудников ведомства не испытывает никаких проблем со здоровьем, - заявили в министерстве.

Напомним, что Татарстан — пилотный регион по внедрению сети 5G. Летом 2019 года стало известно, что коммерческие зоны эксплуатации сетей 5G появятся в первую очередь в трех российских городах — Москве, Санкт-Петербурге и Казани. К 2022 году сети должны развернуть в десяти городах. При этом глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что полноценное развертывание 5G в России произойдет не раньше 2023 года, пишет канал.