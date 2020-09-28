В рамках нацпроекта удалось завершить масштабные работы по реконструкции проспекта Ивана Яковлева и ремонту Сугутского моста. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В преддверии завершения дорожного сезона в администрации Чебоксар на еженедельной планерке обсудили итоги работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В итоге выяснилось, что благодаря его реализации за последние три года в Чебоксарах безопасность на дорогах увеличилась в два раза.

Только в 2020 году на его реализацию в городе было направлено почти 1,5 миллиарда рублей. За эти деньги, в частности, удалось завершить масштабные работы по реконструкции проспекта Ивана Яковлева и ремонту Сугутского моста. Основные работы там уже завершены, осталось провести благоустройство.

- Многоуровневая система контроля полностью оправдала себя. Подрядчики знают, что их работу скрупулезно проверяют на каждом этапе, начиная от используемых материалов и вплоть до приемки работ, - отметил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, говоря в том числе и об организации общественного контроля.

На данный момент из 22 участков, где была запланирована замена верхнего слоя асфальта, работы окончены на 15. На оставшихся они должны быть завершены до 30 октября этого года.

На все это сити-менеджер Алексей Ладыков сообщил, что горожане часто задают вопросы по состоянию проезжей части на улице Гражданская и Лапсарском проезде. Речь идет о готовности проектной документации.

На что директор МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Олег Белов сообщил: положительное заключение госэкспертизы на реконструкцию дороги по улице Гражданская будет получено на этой неделе, а проект по Лапсарскому проезду направят на экспертизу в начале октября.