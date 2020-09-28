В Татарстане поезд врезался в легковушку: один человек погиб

Женщина скончалась в машине «скорой помощи» по пути в больницу.

Сегодня, 28 сентября, около деревни Старый Студенец Буинского района Татарстана поезд врезался в легковушку.

По предварительной информации, на нерегулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся составом выехал автомобиль «Лада Калина», под управлением 80-летнего мужчины.

В результате столкновения серьезные травмы получила его пожилая пассажирка. Она скончалась в машине «скорой помощи» по пути в больницу. Сам же воитель легковушки также получил травмы и с места ДТП был госпитализирован.

- В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили в МВД Татарстана.