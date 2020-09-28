В Татарстане объявили конкурс на пост главы Тукаевского района

Дата и время проведения самого конкурса пока не объявлены. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В то время как экс-главе Тукаевского района Ленару Авзалову суд продлил срок домашнего ареста, местный исполком объявил о конкурсе на его должность. Заявки от кандидатов принимаются до 17 октября 2020 года. При этом дата и время проведения самого конкурса пока не объявлены.

Напомним, 40-летний Ленар Авзалов подозревается в превышении должностных полномочий. По версии следствия

По версии следствия, в 2018 году 53-летний директор ООО «Тукай Тепло-Газ» Мусанниф Ханов, являющийся также местным депутатом, дал своим подчиненным указание изготовить документы с ложными данными. По ним предприятие якобы осуществило обрезку и побелку на территории 16 сельских поселений Тукаевского района.

Эти бумаги Ханов и передал на подпись Авзалову. Тогда еще действующий глава района, как следует из материалов уголовного дела, уговорил также подписать эти документы и руководителей Исполкомов тех 16 поселений. Благодаря чему директор «Тукай Тепло-Газ» незаконно и получил более 1,5 миллиона рублей якобы за проделанную работу.

Отметим, что сам Ханов был задержан по подозрению в мошенничестве.