В Казани из-за коронавирусного кризиса закрыли 3 отеля и 11 хостелов

Сейчас в городе продолжают работают 109 гостиниц и 131 хостел. Фото: Алина НИЗАМОВА

28 сентября во время совещания «деловой понедельник» в мэрии Казани директор городского комитета по развитию туризма Дарья Санникова сообщила, что из-за коронавирусного кризиса в столице Татарстана владельцы закрыли 3 отеля и 11 хостелов, также сейчас на ремонт закрыта еще одна гостиница. Напомним, во время ограничений из-за пандемии COVID-19 работа подобных учреждений была запрещена.

На что заместитель мэра Казани Денис Калинкин заметил, что данные потери для гостиничной инфраструктуры в целом небольшие. По его данным, сейчас в городе работают 109 гостиниц и 131 хостел.

В августе 2020 года загрузка их номеров была на уровне 65%, что дает надежду – ситуация в этой сфере выправится.