В Марий Эл иномарка сбила на мопед с 16-летним водителем

Подростка с различными травмами увезли на "скорой".
Фото: Олег УКЛАДОВ
Дорожно-транспортное происшествие произошло в 1.00 в субботу, 26 сентября в Звениговском районе Марий Эл. По предварительным данным, на 4 километре автодороги «Подъезд к деревне Кокшамары» 39-летний водитель автомобиля Opel Zafira на затяжном повороте не выбрал безопасную скорость и выехал на встречку. Там его машина столкнуласьс мопедом Alfa, которым управлял 16-летний подросток.
Последний получил травмы различной степени тяжести и с места аварии был доставлен в больницу.
Во время выяснения обстоятельств ДТП стало известно, что водительских прав несовершеннолетний водитель не имел, сообщили в Госавтоинспекции МВД Марий Эл.