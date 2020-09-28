С 1 октября увеличивается количество полетов Казань-Москва

Данные полеты будут осуществляться до конца октября 2020 года. Фото: Алина НИЗАМОВА

Российская авиакомпания-лоукостер увеличивает количество рейсов из Казани в Москву (Внуково) и обратно.

Дополнительные самолеты начнут курсировать по данному направлению уже с 1 октября.

Понедельник, вторник, среда и суббота:

- вылет из Казани в 22.20, прибытие в Москву в 23.55;

- обратный рейс намечен на 20.25, приземление в столице Татарстана - в 21.55.

Четверг и воскресенье:

- из Казани в 18.25, прибытие в Москву в 20.00;

- вылет из Москвы в 16.30, прилет в Казань в 18.00.

Пятница:

- вылет из Казани в 09.55, прибытие в Москву в 11.30;

- вылет из Внуково в 08.00, прилет в Казань в 09.30.

Перевозки будут осуществляться на 189-местных самолетах. Время в пути около 1,5 часов. Данные рейсы будут выполняться до конца октября 2020 года.