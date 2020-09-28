На 28 сентября 2020 года в Татарстане выявили 23 новых случая COVID-19

Только один из них носит завозной характер, остальные - контактный. Фото: Пресс-служба президента РТ

По данным Минздрава Татарстана, на 28 сентября 2020 года в республике было выявлено 23 новых случая COVID-19. В 5 из них больным понадобилась госпитализация. Остальные зараженные отправлены на домашнее лечение. Отмечается, что из выявленных инфицированных только один человек заразился коронавирусом за пределами Татарстана.

За прошедшие сутки больше всего зараженных было выявлено среди людей именно в возрасте от 30 до 50 лет – 7 случаев. Что же касается географии, то более половины инфицированных пришлось на Казань.

В итоге, с начала пандемии, по данным Минздрава Татарстана, в регионе диагноз COVID-19 специалисты поставили 7 183 пациентам. Из них к этому моменты выздоровели 6 054 человека. А в 74 случаях коронавирус привел к летальному исходу.