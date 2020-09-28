В Набережных Челнах обнаружили в реке Шильна тело рыбака

Страшную находку сделали в воскресенье, 27 сентября, жители Набережных Челнов. В реке Шильна за конно-спортивной школой "Тулпар" было обнаружено тело рыбака. Предположение, что это был рыбак, сделано спасателями - погибший был одет в комбинезон и сапоги.

Останки обнаружили в километре от лодочной станции, в зарослях камыша. Для того, чтобы извлечь останки, на место прибыли сотрудники ЗПСО №6 МЧС Татарстана. Позже тело погибшего передали сотрудникам правоохранительных органов республики, сообщили в МЧС региона.