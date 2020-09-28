В Казани иномарка во дворе многоэтажки сбила 7-летнюю школьницу

Малышку госпитализировали Фото: Олег УКЛАДОВ

Наезд на семилетнюю девочку во дворе многоэтажки на улице Салиха Батыева произошел 27 сентября в 13.30. По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «Мицубиси Оутлендер» не выбрал безопасную скорость и сбил школьницу.

В результате дорожно-транспортного происшествия девочка упала и получила очаговую травму головного мозга. Ее госпитализировали, сообщает Госавтоинспекция Казани.

За прошедшие выходные в столице Татарстана зарегистрировано 268 ДТП, из них 10 происшествий с пострадавшими. Среди них - шесть наездов на пешеходов, две аварии, наезд на стоящий автомобиль и падение пассажиров. В результате погиб пешеход и еще 13 участников ДТП получили травмы различной степени тяжести.